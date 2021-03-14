"الديهي" عن المصالحة مع تركيا: "كيف آمن لك وهذا أثر فعلتك"



وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، هل هناك أمر ما يخطط "أردوغان" للقيام به في شرق المتوسط؟، موضحًا أن تركيا تواجه ازمات داخلية، وهي دولة مزعجة لها خلافات مع العديد من الدول وليس لها صديق، والتصالح مع مصر يعني التصالح مع السعودية والإمارات وعدد من الدول.



وتابع، أن رغبة تركيا في التصالح مع مصر ربما يكون مكايدة في اليونان للتأثير على دفء العلاقات بين مصر واليونان، لافتًا إلى أن هناك هجوم من الصحافة والمعارضة التركية على أردوغان، عقب إعلانه عن رغبته في التصالح مع مصر بعد هجوم الشديد عليها من قبل، معربًا عن إعجابه بتعامل الإعلام التركي مع التحول الدراماتيكي لـ "أردوغان" تجاه مصر.



وعرض صورة مرسومة بريشة رسام كاركاتير تركي للرئيس عبد الفتاح السيسي، - بما وصفه برصانة يستحقها- وكأن الرئيس التركي يطلب منه العفو، والسيسي يقول لها بما معناه "حوش اللي وقع منك".



عقب الإعلامي نشأت الديهي، على المصالحة مع تركيا، قائلًا: "كيف آمن لك وهذا أثر فعلتك"، مستنكرًا الاندفاع الشديد من قبل تركيا والرئيس التركي والمسئولين الأتراك للتصالح مع مصر.