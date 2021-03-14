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أحمد موسى: الإخوان بيشيدوا بالرئيس والجيش المصري .. "خايفين يتسلموا لمصر" (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء الجماعة الإرهابيين لديهم تخوفات من احتمالية إقبال تركيا على تسليمهم لمصر.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لو تطلب الأمر تركيا هتشحنهم في طائرة واحدة، كي ترضى مصر عن القاهرة»، مشيرا إلى أن الهارب محمد ناصر يشيد بالجيش المصري في برنامجه بعدما كان يهاجم القاهرة باستمرار.

وتساءل موسى «هل يستطيع الخائن محمد ناصر توجيه هجوم للقوات المسلحة المصرية في الوقت الراهن»، مضيفا «محمد ناصر بقى بيطبل للجيش المصري، بعدما كانوا يصفون كذبا دعمنا لقواتنا المسلحة وبلدنا بالتطبيل».

وأردف موسى «لو كان الدفاع عن بلدي والإشادة بمشروعاتها تهمة فأهلا وسهلا، نحن لا نغير مبادئنا».

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