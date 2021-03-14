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حجز صاحب مخزن لحيازته على دواجن ولحوم فاسدة..والنيابة توجه له تهمة الغش والتدليس

الأحد 14/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز صاحب مخزن، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لحيازته على ١.٥ دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين بالجيزة.

ووجهت النيابة له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقت مباحث التموين، بلاغا بضبط (1،5 طن "مقطعات لحوم ودواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم

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