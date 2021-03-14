التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

أعلن المدير الفني لنادي اي سي ميلان ستيفاني بيولي عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.









وجاءت تشكيلة ميلان كالتالي:





في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.





في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتيو جابايا - ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري.





في خط الوسط: فرانك كيسي - تشالهان أوغلو - ساندرو تونالي - صامويل كاستييخو - رادي كرونيتش.





فيخط الهجوم: رافائيل لياو.





بينما يأتي تشكيل نابولي كالتالي:





في حراسة المرمى: أوسبينا





في خط الدفاع: دي لورنزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - هيسيا





في خط الوسط: فابيان رويز - ديمي - زيلينسكي





في خط الهجوم: بوليتانو - إنسيني - ميرتينز









جديربالذكر أن يدخل ميلان المواجهة وفي رصيده 56 في المركز الثاني، فيما يأتي نابولي فى المركز السادس برصيد47 نقطة.