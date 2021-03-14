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التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
الأحد 14/مارس/2021 - 09:42 م
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لنادي اي سي ميلان ستيفاني بيولي عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.
وجاءت تشكيلة ميلان كالتالي:
في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتيو جابايا - ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري.
في خط الوسط: فرانك كيسي - تشالهان أوغلو - ساندرو تونالي - صامويل كاستييخو - رادي كرونيتش.
فيخط الهجوم: رافائيل لياو.
بينما يأتي تشكيل نابولي كالتالي:
في حراسة المرمى: أوسبينا
في خط الدفاع: دي لورنزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - هيسيا
في خط الوسط: فابيان رويز - ديمي - زيلينسكي
في خط الهجوم: بوليتانو - إنسيني - ميرتينز
جديربالذكر أن يدخل ميلان المواجهة وفي رصيده 56 في المركز الثاني، فيما يأتي نابولي فى المركز السادس برصيد47 نقطة.
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