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التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 14/مارس/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لنادي اي سي ميلان ستيفاني بيولي عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.


وجاءت تشكيلة  ميلان كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتيو جابايا - ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري.

في خط الوسط: فرانك كيسي - تشالهان أوغلو - ساندرو تونالي - صامويل كاستييخو - رادي كرونيتش.

فيخط الهجوم: رافائيل لياو.

بينما يأتي تشكيل نابولي كالتالي:

في حراسة المرمى: أوسبينا

في خط الدفاع: دي لورنزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - هيسيا

في خط الوسط: فابيان رويز - ديمي - زيلينسكي

في خط الهجوم: بوليتانو - إنسيني - ميرتينز


جديربالذكر أن يدخل ميلان المواجهة وفي رصيده 56 في المركز الثاني، فيما يأتي نابولي فى المركز السادس برصيد47 نقطة.

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