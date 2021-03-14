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زاهي حواس يعلن عن حدث مصري سيهز العالم آخر مارس (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق عن موعد نقل المومياوات الملكية المصرية إلى متحف الحضارة، قائلًا: "موعد نقل المومياوات الملكية سيكون في نهاية شهر مارس".

وتابع "حواس" خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "الموكب جبار سيهز العالم كله، وأعتقد أن اسم مصر سيتواجد في كل مكان في الدنيا، لأن الموكب الملكي سيكون أعظم شيء يحدث في مصر، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ولفت إلى أن هذا الموكب يعد اعتراف من مصر بأن الأثار المصرية لا تخص مصر فقط، بل كل العالم، كما أن هذا الموكب سيؤثر بشكل كبير على عودة السياحة، مضيفًا أن الموكب سيخرج من المتحف المصري الساعة السادسة، وسيأخذ ما يقرب من ساعة ونصف حتى يصل لمتحف الحضارة.

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