ليون يشيد بنجم ريال مدريد

أشاد الحساب الرسمي لأولمبيك ليون الفرنسي بنجمه السابق ونجم ريال مدريد الإسباني الحالي الفرنسي كريم بنزيما وذلك بعد أن قاد الملكي للفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأشارالحساب الرسمي لأولمبيك ليون الفرنسي إلى أن كريم بنزيما تمكن من تسجيل الهدفين في المباراة ليقود الفريق الملكي لفوز ثمين ومهم، ومواصلة المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

وأفاد الحساب الرسمي لأولمبيك ليون الفرنسي بأن بنزيما يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين في الموسم الحالي في لدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 19 هدفاً والأوروجوياني لويس سواريز الذي سجل 18 هدفاً.

ونشر الحساب الرسمي لأولمبيك ليون الفرنسي باللغة الإنجليزية صورة لبنزيما بقميص ليون وعلّق عليها:" صُنع في ليون ".