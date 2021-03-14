حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى غداً

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمباراة البنك الأهلى المقرر لها فى الخامسة مساء غداً على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.





وضمت القائمة كلا من: محمد صبحى ،عمرو خليل، صبرى رحيل ، داميون لوى ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان النجار ، كريم يحيى ، خالد الغندور ، مروان عطيه ، أحمد مانجا ، حسام عاشور ، فوزى الحناوى ، عبد الغنى محمد ، عمار حمدى ، أحمد حجى ، عبد السميع ابراهيم ، أحمد راشد ، محمد الصباحى ، إيمانويل أوكوى ، رزاق سيسيه ، روماريو .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 22 نقطة بينما يحتل البنك الأهلى المركز برصيد 14 نقطة .



