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"أسترازينيكا": لم نجد أي دليل يظهر زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لدى متلقي لقاحنا

الأحد 14/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت شركة "أسترازينيكا" عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

 

وقالت الشركة في بيان لها، إن "المراجعات شملت أكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

 

وأضافت: "لم تظهر المراجعة الدقيقة لجميع البيانات المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بلقاح "أسترازينيكا" أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات، في أي عمر أو جنس أو دولة".

 

وقررت أربع دول أوروبية تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن تشكل جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

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