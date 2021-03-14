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غدا.. موسيماني يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يحضر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة أحد كباتن الفريق في العاشرة من صباح الغد، الاثنين، بتوقيت الكونغو، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتا كلوب.

 

ويُعقد المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات بإستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بحضور المدير الفني وأحد كباتن الفريق، حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

 

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق الذي سيحضر المؤتمر عن مباراة فيتا كلوب واستعدادات الفريق لهذه المباراة.

 

وفي نفس السياق، يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي  في الحادية عشرة من صباح غد، الاثنين، بتوقيت الكونغو، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة.

 

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، الاجتماع الفني.


ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني في مقر إقامة طاقم التحكيم الذي سيُدير المباراة.


ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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