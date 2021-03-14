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شركة كروت إئتمانية: الجائحة ساهمت في نشر وسائل الدفع الإلكتروني

الأحد 14/مارس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد عاصم، مدير شركة إصدار الكروت الإئتمانية، إن أزمة كورونا أدت لجلوس الكثير من المواطنين في المنازل، وهذا أدى لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الجائحة ساهمت في نشر وسائل الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة، في ظل خوف المواطنين من التعامل مع الأموال النقدية.

وتابع "عاصم" خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في العالم في 2017 كان يقدر بـ8 مليارات جهاز ما بين موبايل ولاب توب وتابلت، وفي عام 2020 ارتفع عدد الأجهزة بسبب أزمة كورونا لـ 24 مليار جهاز متواصل بالإنترنت، وهذا النمو ساهم أيضا في نشر الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن الشركة عملت على تسهيل طرق الدفع خلال أزمة كورونا، معقبًا: "بدل ما العميل يدخل على التطبيق في كل مرة يحتاج للقيام بمعاملة مالية، تم إعداد وسيلة آمنة لتخزين الرقم السري تسهيلًا على العميل، مش كل مرة في حاجة لإدخال الرقم السري".

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