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بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف تعديلات قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي (انفوجراف)

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسه العامة، أمس الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون، إلى:

• مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.

• فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.

• تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه

• ‏تطوير أحكام القانون طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

• يحقق المشروع التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى. 

• جاء مشروع القانون في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتي تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادي ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي.

• ‏ يستهدف مشروع القانون بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف تعديلات قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي (انفوجراف)
بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف تعديلات قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي (انفوجراف)

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