وزيرة الثقافة: عودة معارض الكتاب بالمحافظات.. ومهرجان الأقصر للسينما 26 مارس.. فيديو

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل قرار عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافة والفنية بالأماكن المفتوحة.



وقالت عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أنشطة معارض الكتاب بالمحافظات ستعود قريبا وسنبدأ بمعرض الإسكندرية»، مشيرا إلى أن لجنة المهرجانات ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد خطة مستقبلية.



وأشارت إلى أن مهرجان الأقصر للسينما سينطلق يوم 26 من الشهر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، لافتة إلى أن دولة السودان سيتكون ضيف شرف المهرجان.



وأوضحت وزيرة الثقافة أن القرار الجديد ينطبق على العروض المسرحية في الأماكن المفتوحة.



وأكدت أن إمكانيات الوزارة مسخرة بشكل كامل لدعم أنشطة قصور الثقافة بالمحافظات، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية ستشمل «شارع الفن» الذي سيضم مكتبات.

ولفتت إلى أن الوزارة توثق كافة أنشطتها ابتداء من عام 2018.

