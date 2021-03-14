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اقتصادي: مبادرة التمويل العقاري استكمال لما بدأه الرئيس السيسي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 11:09 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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كشف مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة التمويل العقاري الخاصة بامتلاك المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل لوحدات سكنية بفائدة 3% وبتقسيط على 30 عام.

وقال "أبو زيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن الرئيس السيسي اهتم بدعم المواطن المصري من محدودي ومتوسطي الدخل وأتاح له التمويل بزيادة الاستثمار والاهتمام بخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن الرئيس أراد استكمال ما طرحه بإتاحة الوحدات السكنية لكل من يرغب وتحقيق حلم كبير لقطاع عريض من الشباب بفائدة صغيرة على فترة زمنية طويلة والتأسيس لمنهجية السياسة التي تتبعها الدولة المتعلقة بمفهوم النمو الاحتوائي وتوزيع عوائد الاستثمار والتنمية على المواطنين بشكل عادل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة سوف تخلق حالة رواج في قطاع البناء وتوفير مزيد من فرص العمل ولها تأثير إيجابي على معدلات نمو قطاع البناء والتشييد، موضحًا أن الشخص الذي لا يتعدى راتبه ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه يستطيع امتلاك وحدة سكنية وهو ما سيعمل على زيادة مساهمة قطاع البناء والتشديد في النمو الاقتصادي وزيادة إنتاجية القطاعات المرتبطة في عملية الإنتاج.

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