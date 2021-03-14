النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين في واقعة سحل عجوز البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية بسرعة ضبط وأحضار متهمين بسحل مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها مما أسفر عن اصابتها بجروح وخدوش كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم.



تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شاب مفاده تعرض والدته للسحل أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين قيام لصوص يستقلون توك توك على سحل سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها مما أسفر عن إصابتها بجروح وخدوش، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.