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الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح أسترازينيكا في الإصابة بجلطات

الأحد 14/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
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قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إنه يتم تطعيم ما بين 1000 إلى 2000 مواطن يوميًا بلقاح فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت ""نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، أن هناك 40 مركزًا متاحين للحصول على اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية.

وبسؤالها عن ما تردد بشأن تسبب لقاح استرازينيكا بجلطات أشارت مستشارة وزيرة الصحة، إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي آثار جانبية بهذا الشكل.

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علق الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة "إكسفورد " لانتاج لقاح كورونا، على الجدل المثار حول لقاح "أسترازينيكا"، بعد إيقاف 10 دول أوروبية إستخدامه تجنبًا للاصابة بالجلطات.

وقال "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "كل البيانات العلمية الصادرة بهذا الشأن لا تثبت هذه المعلومات حول تسببه في الاصابة بجلطات، ولا يوجد اي تصريح علمي حقيقي حول ذلك".

وأضاف: "جميع البيانات العلمية تؤكد أن اللقاح فعال وامن حتى الان، وماقامت بغ بعض الدول الاوروبية بتعليق إستخدامه يندرج تحت الاجراء الروتيني "، لافتَا أن ما حدث هو أن 30 شخص من إجمالي 5 مليون تلقوا اللقاح تصادف ظهور أعراض الاصابة بجلطات لديهم، لكن هذا لا يعني أن اللقاح غير آمن عبر بعض التخثرات في الدم، بما يعني أن هناك 6 من كل مليون شخص ظهرت عليهم أعراض التخثر، ومن ثم فإن الجهات الرقابية في هذه الدول وهو الايقاف المؤقت للقيام ببعض التحريات والابحاث العلمية حوله.

وتابع: "كل المعلومات الاحصائية المتوافرة حول حالات " التخثر " تمثل مسارًا طبيعيًا كنسب الاصابة في الحياه العادية لكن الاجراءات الوقائية في هذه الدول تتطلب إجراء تحريات وإستقصاءات من الجهات العلمية ".

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