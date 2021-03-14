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إحباط ترويج 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1،5 طن "مقطعات لحوم ودواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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