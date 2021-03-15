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مساعد رئيس "حماة وطن": لا يوجد اعتقالات في مصر.. وقضاؤنا يتمتع باستقلالية كاملة (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استنكر اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، التقرير الحقوقي ضد مصر.

وقال الغباشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «التقدم الاقتصادي والعسكري الذي تحرزه مصر يحرك أحقاد كثيرين ضد مصر»، مشيرا إلى أن التقارير المزعومة تستهدف ابتزاز الدولة المصرية.

وأضاف مساعد رئيس حزب حماة وطن «المواطنون المصريون كافة يتمتعون بحقوقهم الكاملة، ولا توجد أي اعتقالات بمصر»، مؤكدا أن القضاء المصري نزيه ويوفر درجات التقاضي الكاملة.

وأكد رفض حزب حماة وطن التقرير المزعوم ضد مصر.

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