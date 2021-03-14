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نادي القضاة: القوانين المصرية تكفل كافة حقوق الإنسان (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن توقيع 31 دولة على تقرير يبدي قلقه من وضع حقوق الإنسان في مصر هو بيان انتقائي خاصة أن هذه الدول تغض الطرف عن الحقوق والأدوار التي تمنحها مصر من خلال الاتفاقات والمبادرات واستقبال لاجئين من العديد من الدول.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الدول التي وقعت على التقرير تقيم سياج حديدي حتى لا تستقبل لاجئين.

وتابع أن الدول تغاضت عن حوادث هجوم على مسلمين ومساجد في العديد من الدول وحديث عنصري وتم غض الطرف عنها ولم يصدر أي بيانات إدانة.

وأوضح أنه يجب علينا أن نفند البيان والرد عليه في نقاط واضحة ويتم ترجمته ونشره ويجب الاصطفاف خلف الدولة فالقوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان وفقا لكل المواثيق والقوانين الدولية وتوجد كافة الضمانات للمتهمين والمتقاضين.

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