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حقيقة رغبة بايرن ميونخ في ضم نجم أتلتيكو مدريد
الأحد 14/مارس/2021 - 10:58 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن حقيقة إهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع ساؤول نجويز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة
وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونيخ لا يفكر أبداً
في التعاقد مع ساؤول كما أن النادي الألماني لم يقدم أي عرض لضم النجم الإسباني.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ساؤول يمتلك عقداً مع أتلتيكو
مدريد في صيف عام 2026 ويملك النجم الإسباني البالغ من العمر 26 عاماً شرطاً جزائياً
تبلغ قيمته 150 مليون يورو.
وعلى جانب آخر, أفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ساؤول يرغب
في الرحيل عن أتلتيكو مدريد ويرغب بايرن ميونخ في استغلال ذلك والفوز بخدمات النجم
الإسباني.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ساؤول يمتلك بالفعل عرضا من
بايرن ميونخ ولديه رغبة في التوجه إلى الدوري
الألماني وخوض تجربة جديدة ومختلفة.
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