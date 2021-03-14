خبراء عن مبادرة الرئيس"السيسي" العقارية .. تنشط الاقتصاد وتحقق أحلام محدودي الدخل بامتلاك شقة

أشاد عدد من الخبراء العقاريون بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتوفير قروض بفائدة مدعمة لتمكين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من شراء وحدات سكنية لهم، في إطار سعي الدولة لتوفير سكن لجميع المواطنين.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي، إتاحة تمويلات لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3% متناقصة لتمويل شراء وحدات سكنية، و سداد أقساطها على 30 عام.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، إن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة للاقتصاد المصري، وبمجرد أن ينمو هذا القطاع تشهد أكثر من 80 صناعة على الاقل إزدهار ورواج.

وتابعت " فهمي"، " لن يتم تنمية الاستثمار العقاري قبل بناء شقق سكنية بمساحات صغيرة، وإتاحة تمويلات بنسب فائدة بسيطة لشرائها وهو ما ستعمل مبادرة الرئيس السيسي بتنفيذه بعد بناء عدد من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية."

ومن جانبة كشف" جمال نجم" نائب محافظ البنك المركزي، عن أن مبادرة الرئيس السيسي لتمويل العقاري خصص لها مبلغ 100 مليار جنيه، وستكون الفائدة متناقصة عندما يسدد المقترض جزء من القرض سوف تحسب الفائدة على المبلغ المتبقي فقط.

وأكد محمد نبيل محلل القطاع العقاري بشركة لتداول الأوراق المالية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف السوق العقاري الثانوي للوحدات السكنية الذي تم إنشاؤها بالفعل وليس تحت الإنشاء، كما يستهدف الوحدات السكنية بالمشروعات الحكومية المختلفة.

واشار نبيل، إلى أن قيمة الفائدة غير مسبوقة وتشجع العديد من المواطنين على الدخول في المبادرة والاستفادة منها وتحقيق أحلامهم بإمتلاك وحدة سكنية، مشيرا إلى أن على البنك المركزي صياغة شروط ميسرة لإتمام نجاح المبادرة؛ لتلاشي أخطاء مبادرة التمويلات العقارية السابقة.

وأكدت سحر الدماطي خبيرة الاقتصادية، أن الفائدة التى تضمنتها المبادرة غير مسبوقة، حيث لا يوجد أي تمويل عقاري بفائدة 3% متناقصة في القطاع المصرفي، بينما تبلغ نحو 10%.

وأضافة " الدماطي"، أن المبادرة تستهدف تدعيم وتسهيل لمحدودي الدخل لإمتلاك عقارتهم، مشيرة إلى أنها مبادرة استثنائية وغير مسبوقة، ولم يتم طرح اي مبادرات عقارية على الإطلاق بأسعار فائدة كهذه.

واشارة " الدماطي"، إلى أن جميع المبادرات العقارية السابقة كانت تستهدف الإسكان الفاخر والمتوسط، ولأول مرة يتم طرح مبادرة تختص بإسكان محدودي الدخل الذي كان من اختصاص وزارة الإسكان فقط.