الزمالك كامل العدد قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.





ويدخل الزمالك لقاء الترجي بصفوف متكاملة بعد أن خاض الفريق المواجهات الأخيرة بدون الثلاثي حازم إمام، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا.





وغاب حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن مباراتي الزمالك أمام تونجيث السنغالي والترجي التونسي، حيث تعرض الثنائي لإصابات عضلية أدت إلى غيابهما عن المواجهتين، بينما غاب محمد عبد الشافي عن جميع مواجهات الفريق الأفريقية خلال هذا الموسم بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة.





وأعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليستعيد الأبيض شيكابالا، وحازم، وعبد الشافي، ويكون الثلاثي جاهزا للمشاركة في اللقاء على المستوى الطبي.





وتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا في قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا، حيث شارك في الشوط الثاني من اللقاء بدلا من أحمد سيد زيزو.





وشارك حازم إمام، ومحمد عبد الشافي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، ليكون موقف تواجد الثنائي في قائمة المباراة بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.







