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الزمالك كامل العدد قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
الأحد 14/مارس/2021 - 11:01 م
محمد ذكي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.
ويدخل الزمالك لقاء الترجي بصفوف متكاملة بعد أن خاض الفريق المواجهات الأخيرة بدون الثلاثي حازم إمام، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا.
وغاب حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن مباراتي الزمالك أمام تونجيث السنغالي والترجي التونسي، حيث تعرض الثنائي لإصابات عضلية أدت إلى غيابهما عن المواجهتين، بينما غاب محمد عبد الشافي عن جميع مواجهات الفريق الأفريقية خلال هذا الموسم بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة.
وأعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليستعيد الأبيض شيكابالا، وحازم، وعبد الشافي، ويكون الثلاثي جاهزا للمشاركة في اللقاء على المستوى الطبي.
وتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا في قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا، حيث شارك في الشوط الثاني من اللقاء بدلا من أحمد سيد زيزو.
وشارك حازم إمام، ومحمد عبد الشافي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، ليكون موقف تواجد الثنائي في قائمة المباراة بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
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