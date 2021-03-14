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متحدث مجلس الدولة: تعيين القاضيات يبدأ يوم 27 مارس وهناك شروط للإلتحاق

الأحد 14/مارس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المستشار طه كرسوع، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أنه تم الموافقة على تعيين القاضيات في مجلس الدولة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن عملية التعيين ستكون نقلًا من الهيئات القضائية الأخرى للعمل بالنيابة الإدارة ومجلس الدولة.

وأضاف "كرسوع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية تعيين القاضيات في مجلس الدولة يبدأ يوم 27 مارس الجاري، وسيتم سحب الملفات وتقديم الطلبات حتى 29 إبريل، إلا أن يتم فحص الملفات ويبدأ عملية التعيين.

وأوضح أن هذا الخطوة الأولى في تعيين النساء بمجلس الدولة والنيابة العامة، والتجربة تبدأ هكذا وسيكون مثلما حدث مع محاكم الاستئناف والتي تم نقل قاضيات لها من هيئات أخرى، مؤكدًا أن الإشتراطات في التعيين بمجلس الدولة بأن يكون حاصل على دبلومين من الدبلومات الدراسات العليا في القانون وهو ما بين النساء والرجال.

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