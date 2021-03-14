لهذا السبب.. وليد توفيق يعاتب هاني شاكر



أعلن الفنان وليد توفيق في برنامج the insider بالعربي عن عتبه على الفنان هاني شاكر بسبب طرحه أغنية جديدة بعنوان " بقالي كثير " بعد مدة قصيرة على طرحه أغنية " كيف بتنسى " الذي قام توفيق بتلحينها ما أثر على نجاح العمل .



وليد قال للإعلامي ايلي نخله انه اتصل بالفنان هاني شاكر وعاتبه مشيراً الى أن شاكر لم يتضايق من اتصاله لأن يعلم أن توفيق يريد مصلحته .



من جهة أخرى ، بدأ وليد بالتحضير لأغنية جديدة كشف عن كلماتها التي كتبها الشاعر نزار فرنسيس و سيتولى تلحينها بنفسه و هو كان تولى أيضاً تلحين عمله الأخير " محتجلو جنبي " .



وقد عبر وليد عن سعادته بنجاح الاغنية الذي قال أنها " طالعة من جوارحه " و أشار الى أن ذكاء الفنان الذي بخبرته أن يتماشى مع الستايل الجديد للأغاني من غير أن يمحي هويته القديمة .



وخلال اللقاء كشف وليد توفيق عن سر شبابه الدائم قائلاً أنه خسر الكثير من حريته ليحافظ على صورته و أعلن أنه يبتعد عن الكثير من الأطباق منها البرغر و لكن قبل لقائه مع برنامج the insider تناولها برفقة زوجته جورجينا رزق .