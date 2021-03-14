حكومة ليبيا تحل لجنة مكافحة كورونا









أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، قرارا بحل اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا، بعد إخفاقات كبيرة تعيشها ليبيا بسبب تفشي الوباء وفشل حكومة الوفاق في مجابهة الوباء.





وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (2) لسنة 2021 م، نص على إلغاء القرار رقم (207) لسنة 2020 م والخاص بتشكيل لجنة لمكافحة وباء كورونا.





واجتمع الدبيبة في وقت سابق اليوم مع عدد من وزراء الحكومة في طرابلس للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة كما بحث الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.