رئيس اتحاد بنوك مصر: في انتظار الشروط والتعليمات لبدء التنفيذ مبادرة التمويل العقاري الجديدة

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إنهم في انتظار الشروط والتعليمات من البنك المركزي المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "الأتربي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنها ليست المبادرة الأولى التي تقوم بها الدولة المصرية لمحدودي الدخل ولكن الفرق أن سعر الفائدة قل من 5% إلى 3% ومدة التقسيط زادت من 20 إلى 30 سنة.



وأشار إلى أنه سيتم تحديد المستندات المطلوبة والإجراءات، وسيتم التنفيذ بمجرد صدور التعليمات ومعرفة هل سيتم التمويل عن طريق صندوق التمويل العقاري مثل المبادرة السابقة.



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كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل برنامج التمويل العقاري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح

محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الرئيس وجه أن تكون القروض بفائدة 3% متناقصة ومدة 30 عاما، على أن يخصص 100 مليار جنيه لدعم المبادرة»، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.



وأضاف «الأقساط ستكون في متناول متوسطي ومحدودي الدخل»، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرض بالخارج تصل مدته إلى 30 عاما.

وأشار إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤوليه تناول تعزيز الثقة في الأداء المصرفي، مشيرا إلى أن حجم الودائع وصل إلى 5.3 تريليون جنيه خلال 5 سنوات بسبب ثقة المودعين في الاقتصاد المصري.

وتابع «البنك المركزي يضمن ودائع المواطنين بشكل كامل»، لافتا إلى أن حجم ودائع الأفراد خلال 2016 بلغ 1.7 تريليون جنيه، ثم ارتفع إلى 3.6 تريليون خلال 2020.



ونفى نائب محافظ البنك المركزي الشائعات التي تردد حول توجه الدولة لعدم منح العملاء ودائعهم حال الرغبة في سحبها قائلا «كلام فارغ لم يحدث في تاريخ مصر».



ولفت إلى أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرت ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل بإجمالي 234 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة الإسكان المتوسط.



وأكد نجم إجراء إعادة هيكلة كاملة للبنك الزراعي عبر لجان مختصة، لافتا إلى أن البنك الزراعي يساعد على تنمية الريف.

وأوضح نجم أن عدد المستفيدين من مبادرة إعفاء المتعثرين من المديونية وصل إلى 307 آلاف عميل، مشيرا إلى أن 15 ألف عميل استفادوا من مبادرة تسمين العجول بفائدة 5%.



ولفت إلى أن قطاع السياحة تأثر بأزمة كورونا، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 28 مليار دولار بسبب ثقة المصريين في الاقتصاد.



وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهور، لافتا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 4.8%.



وأكد نائب رئيس البنك المركزي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، مشيرا إلى النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي تراجعت بنسبة كبيرة.