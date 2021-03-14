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أسقف نقادة وقوص: تقليص الاستيعاب داخل الكنيسة بنسبة تتراوح ما بين 25 لـ30%

الأحد 14/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الانبا بيمن، أسقف نيقادة وقوص، على قرار تعليق القداسات والخدمات الكنسية لمدة 20 يومًا في كنائس المحافظة بسبب زيادة الاصابات بفيروس " كورونا".

وقال أسقف نيقادة وقوص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "نقادة وقوص هي الاقل في الاصابات، مقارنة ببقية كنائس المحافظة، لكن قرار الانبا شاروبيم المتعلقة بمحافظة قنا بوجه عام له أسبابه الوجيه، لكن بالنسبة لمدينتي نقادة وقوص ورغم كونهما من المدن الكبيرة في المحافظة، إلا أن أرقام الاصابات بهما لازالت في حدود المقبول وليست بالشكل المخيف".

وأضاف: "ولذلك فإن كنائس مدينتي نقادة وقوص لازالت مفتوحه، وتقدم الخدمات الكنسية لتحسن الوضع بهما، مقارنة ببقية الكنائس التي تقرر تعليق الصلوات بها حتى 3 إبريل">

وكشف أنه إعتبارًا من بداية الاسبوع المقبل سيتم تشديد الاجراءات الاحترازية بنقادة وقوص عبر تقليص نسب الاستيعاب داخل الكنيسة بحث لا تتجاوز 25-30% لقاعات الكنائس كما حدث في وقت سابق، قائلًا: " بالنسبة لقرار الانبا شاروبيم فهو مسؤول عن إبراشيته في الكنائس التابعة له وقد قرر تأجيل الصلوات لمدة 15 يومًا ثم إجراء إعادة تقييم للوضع حول إذا ماكن سيتم الاستمرار في الغلق أو فتح الكنائس للصلوات والخدمات الكنسية ".

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