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أديب عن إلغاء نظام الكفيل: المملكة تشهد تغيرات رادكالية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المملكة العربية السعودية شهدت تغيرات على مدار الأربعة سنوات الماضية لم يتخيل أحد أنها تحدث، مثل تمكين المرأة، وحاليا قررت المملكة إلغاء نظام الكفيل.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن التطورات التي تقوم بها المملكة "رادكالية"، لافتا إلى أن كل دولة تحاول أن تسهل الحياة على مواطنيها والوافدين إليها، مضيفا أن مصر بها أعداد كبيرة من المصريين.

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قال أحمد علي حسن، عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن إعلان إلعاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية أسعد كثير من المصريين، حيث أن كثير من العمال المصريين واجهوا مشكلات بسبب هذا النظام.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن وزارة الموارد البشرية أصبحت هى الملتزمة بالعلاقة التعاقدية بين الوافد وجهة العمل، حيث ستلعب دور الوسيط، لافتا إلى أنه أصبح يحق العامل أن ينتقل من وظيفة لأخرى داخل المملكة بعد إلغاء نظام الكفيل.

وأوضح أن هذا القرار لصالح العمالة المصرية 100%، حيث أن الصفة التعاقدية أصبحت الزامية على العامل وصاحب العمل.

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