فيراري الزمالك يحدد شروطه لتجديد عقده

حدد أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطالبه المادية لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، بعدما قامت إدارة النادي بفتح ملف تجديد عقده.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ان أحمد سيد زيزو رفض تجديد عقده مع الفارس الابيض، حيث يريد الحصول على 11 مليون جنيه سنويًا للموافقة على التجديد.

وترغب إدارة الزمالك في حسم تجديد عقد زيزو، خاصةً إنه ينتهي في صيف عام 2022، بعدما رفضت رحيله في الصيف الماضي إلي الإمارات.

وهناك مخاوف لدي النادي بسبب هبوط مستوي زيزو، في الفترة الماضية ويريدون ارضاءه ماديًا ليعود إلى مستواه المعهود، الذي ظهر به الموسم الماضي.