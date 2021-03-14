"شاهد.."البرومو" الأول لمسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021





عرضت الاعلامية لميس الحديدي البرومو الاول لمسلسل الاختيار الجزء الثاني الذي سيعرض في رمضان 2021 وعلقت قائلة: " ننفرد اليوم بتقديم أول برومو " وإعلان رسمي " للجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2.تابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: "هذا المسلسل سيزين قناة أون في شهر رمضان وجميعنا سعداء في القناة بذلك خاصة بعد نجاح الجزء الاول منه الذي مثل ملحمة عظيمة للشهيد المنسي سنرى في رمضان المقبل الجزء الثاني بما يضمه من عدد كبير من النجوم ".



واصلت: " الجزء الثاني وأهم مافيه أنه تجسيد لملحمة وطنية أخرى بعد ملحمة الشهيد المنسي لرجال أجهزة الامن والداخلية في حماية الوطن في فترة صعبة بين عامي 2013-2020 والتي شهدنا فيها مرحلة صعبة من عمليات إرهابية ضد الكنائس وفي قلب الوطن حيث لم تكن قاصرة على سيناء فقط كثير من الشوارع في كافة ربوع مصر شهدت عمليات إرهابية في القاهرة ومحافظات مصر كل شبر في مصر خاص معركة ضد الارهاب ".



أتمت: لما تشوفوا الجزء الثاني كل واحد فينا هيفتكر ذكرياته مع هذه الاحداث وهيقول أنا فاكر الحدث ده وكنت ماشي ساعتها في الشارع ده.. كل يوم كنا بنودع شهداء من أجهزة الامن والجيش ومن المواطنين.. الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة ونتوقع أن يكون عمل رائعًا تمامًا كما كان في الجزء الاول بل أكثر منه ".







كانت شركة سيني جىقد اعلنت في وقت سابق عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.