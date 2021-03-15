الموسيقار ياسر عبد الرحمن يؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "ملوك الجدعنة"



يستعد الموسيقار ياسر عبد الرحمن، لتسجيل الموسيقي التصويرية لمسلسل "ملوك الجدعنة" المرتقب في سباق دراما رمضان ٢٠٢١.



وشارك النجم عمرو سعد، جمهوره في وقت سابق صورة جديدة من كواليس مسلسل ملوك الجدعنة برفقة النجم مصطفي شعبان والنجم حسن الرداد ومخرج العمل أحمد خالد موسي ولقبهم الجمهور بملوك رمضان.



ونشر عمرو، الصورة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق عليها: "كده المثلث اكتمل ملوك الجدعنة رمضان ٢٠٢١".



وحاليا يستأنف تصوير مشاهد العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، داخل ديكور كامل للحارة الشعبية المصرية تم تشييده في لبنان.



المسلسل بطولة عمرو سعد ومصطفي شعبان و ياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، العمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.