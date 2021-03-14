بيرلو يعلق على أنباء رحيل رونالدو

علّق أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي على شائعات رحيل نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب نهاية الموسم الحالي، حيث ارتبط الدون البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً انضم إلى يوفنتوس في صفقة تبلغ قيمتها 120 مليون يورو في عام 2018 وينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو 2022.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو ناقش إمكانية عودة النجم البرتغالي إلى الملكي ولكن هذا السيناريو من الصعب تخيله في الوقت الحالي.

وقال بيرلو في تصريحات صحفية:" من الطبيعي أن تكون هناك شائعات بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، فرونالدو أهم لاعب في العالم إلى جانب ليونيل ميسي, لقد كان دائمًا يؤدي بشكل جيد معنا، حيث سجل 90 هدفاً وأثبت قيمته".