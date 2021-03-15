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كومان يصدم ميسي وبرشلونة بشأن نجم مانشستر سيتي

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كومان يرفض بشكل قاطع التعاقد مع أجويرو ويقول بوضوح نعم لمهاجمين مثل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني و الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يُرغب في الرهان على مهاجمين أقوياء وأصغر سناً من أجويرو الذي سيبلغ عامه الـ 33 في شهر يونيو المقبل ويكون لديهم رغبة كبيرة في  تحقيق البطولات.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد لديه إتفاق بالفعل مع أجويرو من أجل التعاقد معه مجاناً في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعقد يمتد حتى 2023.

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