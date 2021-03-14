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آية خفاجة تستعد لمفاجأة جديدة بعد تألقها فى "لؤلؤ"

الأحد 14/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستعد المطربة آية خفاجة لانطلاقة غنائية جديدة في مشوراها،بعد طلتها للجمهور المصري مؤخرًا بتقديمها أغنيات النجمة نرمين الفقي خلال حلقات مسلسل "لؤلؤ".

وبعد استحواذها على الكثير من ردود الفعل الإيجابية حول صوتها وأغانيها و أولى مفاجآتها الغنائيه بعد انتهاء عرض المسلسل اغنيه بعنوان '' كسبت إهانه '' وتتعاون خلالها مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن أسامة علي بينما يوزعها محمود صبري ميكس وماستر محمود علاء

آية خفاجة وضعت بصمتها خلال مسلسل "لؤلؤ" الذي قامت ببطولته النجمة مي عمر، عبر تأديتها صوت أغاني نرمين الفقي، جسدت بدورها شخصية "كاميليا" نجمة ومطربة مشهورة عدت المنافسة المباشرة لصعود نجم لؤلؤ في عالم الغناء، وقدمت خلال المسلسل ثلاثة أغنيات تم عرضها كاملة، "شايفاك حبيبي" '' بعد الوداع '' '' انا بتمنى ''
حيث انه كانت آخر اعمالها علي طريقة الاغنيات السينجل اغنية تحمل اللهجة العراقيه " يمكن تچنن " واغنيه تحمل اللهجه المصريه بعنوان " سيد سيدك "
وانا لن تتوقف عن العمل فقط علي اصدار اغنيه "كسبت اهانه " حاليا بل انها ايضا تقوم بوضع اللمسات الاخيره على اغنيه اخرى لاستعداد نشرها مزامنه مع عيد الفطر المبارك

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