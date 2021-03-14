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أشرف خضر يرفع الحرج عن اللجنة الفنية.. ويتقدم بالإعتذار عن قبول منصبة.

الأحد 14/مارس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر أشرف خضر نجم و مدرب النادي الإسماعيلي السابق عدم قبول منصب المدرب العام للفريق، بعد تكليفه من قِبل مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية  ضمن الجهاز الفني للبوسني دراجان يوڤيتش.

و جاء اعتذار خضر من أجل رفع الحرج عن اللجنة الفنية للنادي الاسماعيلي بقيادة كلاً من علي أبو جريشة و عماد سليمان و المهندس مدحت الورداني .

و تقوم اللجنة الفنية بالإشراف الكامل على فريق الكرة، بينما جاء قرار تكليف خضر من جانب مجلس إدارة النادي مما استدعى المدرب للإعتذار عن منصبه الجديد حتى لا يتسبب في أزمة بين اللجنة و مجلس الإدارة بالأخص في تلك الفترة الصعبة التي يمر بها النادي من كافة النواحي.

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