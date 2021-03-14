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قمصان: الأهلي استعد جيدا لمواجهة فيتا كلوب.. وعشمنا كبير في معدن اللاعبين

الأحد 14/مارس/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات عبر قناة ناديه :"المباراة هامة بالنسبة لنا واستعدينا بشكل مميز واللاعبون لديهم الدافع الكبير والتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع :"اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في حسم المباراة لصالحنا وإن شاء الله يتحقق ذلك".

وزاد :"هناك ظروف صعبة تلعب فيها المباراة ولكن لا يوجد أعذار لأننا نمثل النادي الأهلي فلاعبيه قادرين على تخطي كل الصعاب".

وأشار :"أمامنا هدف واحد نسعى له في مباراة فيتا كلوب وهو تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث".

وأوضح :"أرضية الملعب صعبة جدا خاصة أنها لم تتغير منذ سنوات كثيرة كما أن درجة الحرارة عالية جدا، ولكن لدينا ثقة في اللاعبين ولا يوجد أعذار وعلينا القتال من أجل الخروج من هذا الموقف الصعب الذي وضعنا أنفسنا فيه".


وأردف :"عشمنا دائما في لاعبي النادي الأهلي أنهم يظهرون في الأوقات الصعبة واليوم الحماس كان كبير جدا في التدريبات فالجميع لديه الرغبة في التواجد بالتشكيل".

وعن موقف محمد هاني قال :"إصابة محمد هاني خفيفة واللاعب سيشارك في المباراة بشكل طبيعي جدا".

وحول غياب الدولي التونسي علي معلول قال :"علي معلول لاعب مميز ومفتاح هام في الفريق ولكن نثق في اللاعين الموجودين وايمن سيشارك وإن شاء الله يقدم مستوى مميز ونحقق الفوز ونهديه لعلي معلول".

وأشار :"نتحدث مع اللاعبين أنا وسيد عبد الحفيظ ودائما ما يكون ردهم بأنهم لديهم تصميم لتحقيق نتيجة إيجابية وهو ما يمنحنا الثقة".

واختتم :"نتمنى أن يقدم اللاعبون مباراة كبيرة يوم الثلاثاء المقبل لتحقيق الفوز وتقديمه لجماهير النادي الأهلي".

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