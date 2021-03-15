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تفاصيل التقدم بطلب إدراج أسر شهداء مصر بليبيا ضمن صندوق رعاية الشهداء (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف النائب عماد خليل، عضو مجلس البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان من أجل ضم أسر شهداء مصر في ليبيا ضمن صندوق رعاية الشهداء.

وقال "خليل" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن الدولة المصرية قامت بالثأر لـ21 مصري الذين استشهدوا في مدينة سرت الليبية في فبراير من عام 2015.

وأضاف أن الدولة قامت بتوجيه ضربة جوية وبعدها قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم واجب العزاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشار إلى أنه حتى الآن ومنذ 2015 لم ينفذ قرار ضمهم إلى صندوق رعاية الشهداء ولم يحصل ذويهم على حقهم كأسر شهداء ولذلك تم توجيه طلب الإحاطة لتصبح خطوة إيجابية جديدة في مجال المواطنة بعد صدور قانون بناء الكنائس خاصة أن عدم تنفيذ القرار حتى الآن لها آثار سلبية عكس اتجاه الدولة السائد من تطبيقها في كل المجالات.

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