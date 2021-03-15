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نائب رئيس مجلس الدولة عن فتح باب التعينات للإناث بالمستقبل: "لكل حادث حديث"

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، على مبادرة تعيين عدد من القاضيات لأول مرة بمجلس الدولة إنفاذا لتوجيهات الرئيس السيسي، قائلًا: " شهر مارس من كل عام له تجليات واضحة على المرأة على مستوى العالم، والمرأة المصرية بشكل خاص ".

وتابع "كرسوع"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد، أن فكرة تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، يأتي في إطار سرعة الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بعد إصداره للتوجيهات بالاستفادة من العناصر النسائية ".

وأضاف: "حيث جاءت الاستجابة فورًا وقمنا بعمل الاعلان الخاصة بتعيين عناصر نسائية في وظيفة " مندوب " أو " نائب " بمجلس الدولة، نقلًا من الوظائف النظيرة لهاتين الوظيفتين بالنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، لدينا الان تجربة وخطوات في إتاحة التمكين ومن ثم لجأنا للعناصر الجاهزة لشغل المناصب والظهور بخبراتها في الصورة ".

وردًا على سؤال الحديدي حول فتح باب التعينات في المسابقات في المستقبل للإناث كما هو الحال في الذكور في دفعات خريجي كليات الحقوق، قال: " نحن الان أمام استجابة فورية، لكن في الدفعات القادمة سيكون لكل حادث حديث وسنرى وقتها ما سيتم على الارض ".

ولفت إلى أن القاضيات الاتي سيتم تعينهن سيخضعن للترقية المعتادة وفقًا لإجراءات القانون إداريًا المعتادة وصوولًا إلى منصب مستشارة ".

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