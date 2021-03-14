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رئيس وزراء فرنسا يطالب بفعل كل ما هو ممكن لتجنب عزل عام جديد

الأحد 14/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه لا بد لبلاده أن تفعل كل ما بوسعها لتجنب فرض عزل عام جديد للوقاية من فيروس كورونا، مع تنامي الضغوط على المستشفيات.

 

وفي تصريح له، قال كاستكس: "علينا أن نستخدم جميع الأسلحة الممكنة لتجنب فرض عزل عام.. فلنحصل على اللقاحات ونحصن أنفسنا ونخضع للاختبارات".

 

وأضاف: "الوضع لا يتحسن وهناك أعداد أعلى وأعلى من الإصابات والمستشفيات تئن تحت وطأة العدد الكبير من المرضى الذين يتناقص متوسط أعمارهم وليسوا دائما مصابين بأمراض أخرى".

 

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 26343 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، انخفاضا من 29759 في اليوم السابق.

 

وكان عمدة مدينة نيس كريستيان إستروزي قد طالب السلطات بالسماح له باستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

 

وأشار إلى أنه "مقتنع بهذا اللقاح منذ فترة طويلة"، لافتا إلى أن "هناك عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم تم تطعيمهم بهذا اللقاح، وتظهر جميع المجلات العلمية أنه فعال".

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