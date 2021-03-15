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عمرو أديب لـ محمد رمضان: المفروض يكون عندك مسئولية.. إحنا مفتحناش النار عليك

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على لوم الفنان محمد رمضان له بسبب تناوله لإصابة أحد الشباب خلال تصوير أحد الإعلانات، قائلا: "فوجئت أن نمبر وان نشر بوست ينتقدني فيه وينتقد الإعلام المصري". 

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قائلا: "عندما تكون فنان كبير يجب أن يكون لديك مسئولية اجتماعية، كنت المفروض تسأل على الولد.. وقايم في دماغك في نفسك وبتقول أنا أتعورت"، متابعا: "محدش جه جمبك، ولا فتحنا النار عليك ولا حاجة".

وأضاف، "أنت مش مستغرب من الحوادث اللي بتحصل في شغلك؟.. لازم تهتم بحرفية الشغل، ومش عايزك تزعل إننا اهتمينا بالشاب الصغير"، مستطردا: "أنا معنديش رغبة أهاجمك، ومحدش عملك غير إعلام بلدك، ومحدش بيتجاهلك"، متابعا، "وألف سلامة عليك يا محمد، وإعلام بلدك واقف جمبك، ومستنيين المسلسل بتاعك". 

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