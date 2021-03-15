عمرو أديب لـ محمد رمضان: المفروض يكون عندك مسئولية.. إحنا مفتحناش النار عليك

عقب الإعلامي عمرو أديب، على لوم الفنان محمد رمضان له بسبب تناوله لإصابة أحد الشباب خلال تصوير أحد الإعلانات، قائلا: "فوجئت أن نمبر وان نشر بوست ينتقدني فيه وينتقد الإعلام المصري".





ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قائلا: "عندما تكون فنان كبير يجب أن يكون لديك مسئولية اجتماعية، كنت المفروض تسأل على الولد.. وقايم في دماغك في نفسك وبتقول أنا أتعورت"، متابعا: "محدش جه جمبك، ولا فتحنا النار عليك ولا حاجة".



