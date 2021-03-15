"خطة البرلمان" تناقش أوضاع شركات قطاع الأعمال العام اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة أوضاع شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2019-2020.



كما تناقش اللجنة في اجتماعها، أيضًا، بحث وتدارس نتائج فحص الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019-2020.



وكانت قد ناقشت اللجنة في اجتماعها، أمس الأحد، حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2019/ 2020، وكذلك حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.



وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

