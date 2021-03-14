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ميلان يسقط أمام نابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 14/مارس/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
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تلقى نادي ميلان خسارة صعبة أمام مضيفه نابولي بنتيجة 1-0 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة ابتعد ميلان خطوة أخرى عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته أمام ضيفه نابولي..

وتجمد رصيد ميلان، الذي اكتفى بتحقيق انتصارين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 56 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق تسع نقاط خلف جاره اللدود إنتر (المتصدر)، فيما يتفوق بفارق نقطة وحيدة على يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع نابولي.

في المقابل، ارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 50 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما بأنه يمتلك لقاء مؤجلا.

تقمص ماتيو بوليتانو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 49، فيما أنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الكرواتي آنتي ريبيتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات هذا هو الانتصار الأول لنابولي على ميلان بالدوري الإيطالي، منذ أن تغلب على الفريق اللومباردي 3 - 2 في 25 أغسطس عام 2018، حيث عجز بعدها عن تحقيق أي فوز خلال المواجهات الأربع الأخيرة التي جرت بين الفريقين بالمسابقة.

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