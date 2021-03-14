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رسالة دكتوراه تناقش التغلغل الإسرائيلي في غرب وجنوب أفريقيا

الأحد 14/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
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حصل الباحث خالد فهمي، على درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية من كلية الدراسات الأفريقية العليا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وعنوانها السياسة الإسرائيلية تجاه السودان منذ عام ١٩٦٥.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الافريقية رئيسا والدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لبحوث الشرق الأوسط عضوا والدكتور صبحى على قنصوة أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الافريقية العليا مشرفا والباحث هو العميد خالد فهمى محمد عبد التواب.

وبعمل مستشارا لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وحاصل على العديد من الدورات العسكرية في مجال تخصصه العسكري بالإضافة لعدد من الدراسات في المجال المدني في الدراسات التاريخية والعسكرية ودبلوم المفاوضات الدولية ودبلوم الدراسات الإسرائيلية ودبلوم الازمات والتفاوض

وتناقش الرسالة السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه السودان والتي لم ترتبط معها بعلاقات رسمية من قبل الا ان إسرائيل استطاعت من خلال ممارساتها تجاه جنوب السودان ان توجه ادواتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية لتطويق السودان من الجنوب عن طريق دعم الحركات المتمردة في جنوب السودان وصولا لانفصال جنوب السودان.
رسالة دكتوراه تناقش التغلغل الإسرائيلي في غرب وجنوب أفريقيا
رسالة دكتوراه تناقش التغلغل الإسرائيلي في غرب وجنوب أفريقيا

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الكلمات المفتاحية

خالد فهمي السودان اسرائيل

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