نائب رئيس مجلس الدولة: ستطبق شروط قانون المجلس على القاضيات



وأضاف " ستطبق شروط قانون مجلس الدولة على القاضيات، وسيكون لهن مهمة جديدة ليكونوا كتفا بكتف ويحققن مستقبل الدولة في تحقيق العدالة والفصل في المنازعات بقضايا الدولة".



وفي تصريحات قال الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاح فرصة جديدة لتمكين المرأة المصرية في شهر المرأة المصرية وهو شهر مارس، حيث وجه الرئيس السيسي، في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وبناءً عليه وافق المجلس على تعيين عضويات جديدات قاضيات بالمجلس بوظيفتي مندوب ونائب نقلًا من الوظائف المناظرة بعضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة.



وأضاف "كرسوع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت البديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أنه سيتم البدء في إجراءات التعيين خلال هذا الشهر أيضًا.



وتابع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أن شروط التعيين تتضمن الحصول على تقدير تراكمي جيد جدًا، أو من حصلت على ترتيب على دفعتها، وأن يكونوا حاصلين على دبلومين في دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام أو العلوم الإدارية، وبعد استيفاء الأوراق يكون هناك مقابلة شخصية قبل التعيين.

كشف المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، عن الشروط الواجب توافرها في القاضيات التي سيتم تعيينها في مجلس الدولة تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال "كرسوع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على تقدير امتياز أو جيد جدًا، وكذلك ضرورة الحصول على الدبلومات العليا واجتياز المقابلات الشخصية.