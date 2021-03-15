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"طاقة البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، اجتماعين لها، اليوم الإثنين، حيث يشهد الإجتماع الأول نظر تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المالية لتوليد الكهرباء، وذلك بالإشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش اللجنة في اجتماعها، الثاني، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها. 

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