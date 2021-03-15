هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد "النمر" بهذه الطريقة

تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر لها من مسلسلها الجديد "النمر"، الذى من المقرر ان تخوض من خلاله الموسم الرمضانى القادم.



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.