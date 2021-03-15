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نشرة حوادث "الفجر": حبس 3 متهمين في واقعة وفاة سيدة السلام

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:


أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا في واقعة وفاة امرأة (بحي السلام). 


أصيب فرد شرطة في مطاردة أمنية مع واحد من أخطر العناصر الإجرامية، بقرية كفر قنديل التابعة لمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.


حصلت بوابة الفجر، على صورة العامل، الذي لقى مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية منيل شبحة بمركز أبو النمرس. 


قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامي وكيلٱ عن حسام السويفي المرشح على عضوية نقابة الصحفيين، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بعدم إقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت، لإجراء الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة ١٩ مارس المقبل، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق 


أمرت نيابة البساتين الجزئية بسرعة ضبط وإحضار متهمين بسحل مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها مما أسفر عن اصابتها بجروح وخدوش كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم. 


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