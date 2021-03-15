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"صحة البرلمان" تناقش أداء هيئتي "التأمين الصحي" و"الاعتماد والجودة" اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعين لها، اليوم الإثنين، حيث يشهد الاجتماع الأول الاستماع إلي بيان الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والجودة، حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما هي خطة الهيئة خلال المرحلة المُقبلة.

وتستمع اللجنة في اجتماعها، أيضًا، إلى بيان الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما هي خطة الهيئة خلال المرحلة المُقبلة، ومناقشة تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل النصف سنوي، عن الموقف المالي للهيئة خلال النصف الأول عن العام المالي 20202021، وكذلك القوائم المالية المالية للهيئة.

كما تستمع اللجنة في اجتماعها، الثاني، إلي بيان الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وما هي خطة الهيئة خلال المرحلة المُقبلة.

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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