عمر كمال يشعل زفاف أحمد وساره بحضور نجوم المجتمع (صور)





احتفل احمد فرغل بزفافه على العروس ساره زين الدين فى حضور أهل وأصدقاء العروسين ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع والشخصيات العامة

فيما لفت أنظار الحضور ديكورات وتنظيم الحفل المبهر للمتميز سامح مراد.





وأحيا حفل الزفاف المطرب عمر كمال الذي قدم على مدار أكثر من ساعة متواصلة مجموعة من أشهر اغانيه منها بسكوتاية وبنت الجيران وانتي معلمة ثم قدم عازف الايقاع مارين المصري فقرة رائعة.



