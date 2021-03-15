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عمر كمال يشعل زفاف أحمد وساره بحضور نجوم المجتمع (صور)
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:30 ص
الفجر الفني
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احتفل احمد فرغل بزفافه على العروس ساره زين الدين فى حضور أهل وأصدقاء العروسين ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع والشخصيات العامة
فيما لفت أنظار الحضور ديكورات وتنظيم الحفل المبهر للمتميز سامح مراد.
وأحيا حفل الزفاف المطرب عمر كمال الذي قدم على مدار أكثر من ساعة متواصلة مجموعة من أشهر اغانيه منها بسكوتاية وبنت الجيران وانتي معلمة ثم قدم عازف الايقاع مارين المصري فقرة رائعة.
واستمر حفل الزفاف إلى صباح اليوم التالي وذلك باحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
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