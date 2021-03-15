نجم مصري صاعد في أمريكا: الطريق إلى هوليود مليء بالعقبات



يذكر أن الفترة المقبلة ستشهد نزول 3 أفلام تحت مسمى «الحرب الشرسة» ويجسد فيها شخصية شخص شرير وخيِّر في نفس الوقت، معقبًا: «شخصية مناضل عراقي ضد الاحتلال الأمريكي، وهذا أكبر دور قدمته في السينما الأمريكية".



بهذه المشاركة، يصبح فارس ثالث فنان مصري أمريكي من أصول مصرية ينضم إلى سلسلة نجوم مصر في هوليوود مع رامي مالك ومينا مسعود، ومن المقرر عرض ثلاثية الأفلام على شاشات العرض السينمائي خلال صيف 2021.



وحازت سلسلة أفلام "الحرب الشرسة" إعجاب المشاهدين في أوروبا وأمريكا، ويجسد فارس في الأحداث دور القائد الأعلى وهو مناضل وطني عراقي يحاول الانتقام من احتلال أمريكا لبلاده من خلال تفجير عدد من المنشآت الحيوية، حيث تشهد الأحداث مطاردات أكشن وإثارة لهذا البطل الغامض



قال الفنان عصام فارس، النجم المصري الأمريكي، إن فكرة " هوليود " كان حلمًا صعبًا ويحتاج لصبر ومثابرة وحب، معقبًا: "مش هكدب عليكم كان حلم صعب يحتاج لصبر ومثابرة وجد، لانه طريق مليء بالعقبات "وتابع "فارس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: " كنت رايح أمريكا من 20 سنة إجازة وقت دراستي بالجامعة، حيث كانت دفعتي وقتها من كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية وزملائي واصدقائي من الهندسة والطب، يرغبون في قضاء إجازة الصيف هناك للتنزه والاستمتاع، ولكني فوجئت اثناء الاجازة الصيفية أنني رسبت، وكنت افكر في تمديد الفيزا والإقامة لفترة أطول، ولكن هذا القرار لم يكن مرحبًا به من قبل الاسرة، لكن والدي شجعني على ذلك".وحول كون حلمة في التمثيل موجود من صغره قال: " كان شغف وقتها لان ابويا كان بياخدنا سينما أمير ومترو وكنت بحب الأفلام الأمريكية جدًا كنت أندمج معها واعيش القصة كأني اكلت أكلة حلوة وبالتالي كان لدي شغف ".وأضاف: " عندما بلغت عمر 23 سنة وأثناء تواجدي في الولايات المتحدة توجهت لأكاديمية الفنون الامريكية للالتحاق بها لكني وجدتها باهظة التكاليف، فقررت أن أعمل بعض الوقت لتوفير مصروفات الدراسة، وبالفعل عملت في عدة وظائف مثل "كاشير" و"ديلي مان "وديلفري "بيتزا، ثم عملت مترجم للغة العربية وبيع خطوط الانترنت وبيع السيارات، وبالفعل التحقت بالأكاديمية في عام ".وتابع: "نزلت مصر في عام 2013 عشان أمي كانت هتعمل عملية وكانت فترة صعبة ولكن لما رجعت امريكا ورجعت في 2020 لقيت مصر بقت حاجة تانية بصراحة الرئيس السيسي والحكومة عملوا تغيرات وإنجازات كبيرة ".