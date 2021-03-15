اتحاد المصريين بالسعودية: إلغاء نظام الكفيل يحقق للعمالة "الآدمية"

أشاد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، بقرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل والذي استمر لمدة 72 عامًا والذي يمنح العامل حرية التنقل الوظيفي وحرية انتهاء شروط تعاقده والعودة إلى مصر.



وقال "حنفي" في حواره مع سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن إلغاء نظام الكفيل سيسمح للعمالة الوافدة بحرية التنقل الوظيفي.



وأضاف أن إلغاء هذا النظام به آدمية ونظام عالمي، ولكن سيتم استثناء عدد من المهن من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كالسائق الخاص والعامل المنزلي والراعي والبساتيني لأنها مهن لها خصوصية وشكل معين في التعامل، كما أنه سيكون هناك اختبارات للعمالة الوافدة قبل دخول المملكة.





